‫الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين، من الضفة، بينهم أسير محرر.





ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: أسيد عثمان راجح سليمان (26 عاماً) من بلدة بلعا شرق طولكرم، ورامي أسعد شلباية (38 عاماً) من مدينة طولكرم، ومحمود شحادة يوسف عبد الغني خليل (28 عاماً) من مخيم نور شمس.





وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: عبادة عبد المجيد المصري، وعبد الله بشير دراغمة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.





وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر أحمد زهران (44 عاماً) بعد أن داهمت منزله في بلدة دير أبو مشعل.





والأسير زهران أب لأربعة أبناء، وأفرج عنه من سجون الاحتلال في الثلاثين من شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن أمضى 18 شهراً في الاعتقال الإداري.





وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المحامي محمد عمار ياسين من بلدة عصيرة الشمالية، ومحمد مظهر داوود زبن من بلدة بورين جنوب نابلس.





وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، الأمر الذي أدى إلى الحاق أضرار ببعضها.

رام الله - دنيا الوطن