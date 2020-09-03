الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر أحمد زهران بعد شهر من تحرره

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رام الله - دنيا الوطن

أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر أحمد زهران من بلدة دير ابو مشعل فجر اليوم علماً أنه تحرر قبل شهر بعد خوضها اضرابا عن الطعام، وفق ما افاد نادي الأسير.



وكان الأسير قد خاض إضراباً عن الطعام العام المنصرم استمر لـ113 يوماً رفضاً لاعتقاله الاداري.



وأمضى زهران ما مجموعة 15 عاماً في سجون الاحتلال.