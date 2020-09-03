لغرض البحوث العلمية.. إسرائيل تطلق قمراً اصطناعياً صغيراً إلى الفضاء

أطلقت إسرائيل إلى الفضاء الخارجي فجر اليوم الخميس، قمراً اصطناعياً يحمل مختبراً صغيراً، سيتم فيه إجراء أربعة بحوث علمية في مجال "النانو جاذبية".



وجرى إطلاق القمر الاصطناعي الذي أطلق عليه اسم "ديودو ثلاثة" وهو على شكل صندوق صغير جداً، بوزن كيلوغرامين وثلاثمائة غرام فقط.



وتم إطلاق القمر ضمن مشروع مشترك لوكالة الفضاء الإسرائيلية في وزارة العلوم، بالتعاون مع وكالة الفضاء الإيطالية، ويشكل اختراقاً في مجال الفضاء المدني والطبي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال مدير وكالة الفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجية، افي بليسبيرغر: إن مهمة القمر الاصطناعي إجراء بحوث علمية بيلوجية وكيماوية.





وأضاف: أنه تم تطوير المختبر في إسرائيل وان الهدف هو تقديم خدمات لشركات اكاديمية في المستقبل.



رام الله - دنيا الوطن