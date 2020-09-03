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شؤون فلسطينية

الكيلة: سنذهب بوفد وزاري للقطاع للاطلاع على احتياجاته و20 شاحنة تصل غزة خلال أيام

الكيلة: سنذهب بوفد وزاري للقطاع للاطلاع على احتياجاته و20 شاحنة تصل غزة خلال أيام
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس عن الزيارة التي من  المقرر أن يقوم بها وفد وزاري برئاستها، إلى قطاع غزة، للاطلاع على صورة الأوضاع في ضوء تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.

وقالت الكيلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "سنذهب بوفد وزاري مكلفين من قبل الحكومة من أجل الاطلاع على احتياجات قطاع غزة، لنوافيه باحتياجاته، ونحن نوافي قطاع غزة باحتياجاته باستمرار، وسنستمر في ذلك".

وأضافت: سيكون معنا محموعة من الاحتياجات التي طلبوها، وسيكون هناك 20 شاحنة، ستنطلق اليوم من مستودعاتنا لتصل السبت أو الأحد، حيث يتواجد فيها أدوية لها علاقة بمرض (كوفيد- 19)، ولها علاقة بالقطاع الصحي والأمراض المزمة، ونحن نتطلع إلى أبناء شعبنا في غزة، كما في الضفة.

وتطرقت وزيرة الصحة، إلى ارتفاع انتشار الفيروس في المجتمع، وقالت: إن هذا يهدد المجتمع بالمرض، ولذلك يجب التقيد بالتعليمات، حيث حذرنا دائماً، أنه طالما لا يوجد التزام فإن الفيروس، سيستمر بالانتشار.

وأعربت الكيلة عن أمنيتها، بأن يقف المواطن أمام مسؤولياته، ويتبع التعليمات المتمثلة بوضع الكمامة، وضرورة التباعد، وهذا شيء بسيط.

وتابعت: في المدارس عملت وزارة التربية والتعليم، كل جهودها لاعتماد التباعد، ووضع نظام تعليمي، يتناسب مع مواجهة فيروس (كورونا)، ووضعنا كل القيود والتعليمات اللازمة من أجل حماية أطفالنا.

وشددت وزيرة الصحة، على أننا حضرنا كافة الإجراءات من أجل أبنائنا وبناتنا، ووزارة التربية والتعليم تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تطبيق ذلك التباعد الاجتماعي في المدارس، وأيضاً على الأهالي أن يستمعوا جيداً لتعليمات وزارتي التعليم والصحة.

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