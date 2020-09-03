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مصر: 165 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 165 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

 كما سجلت وزارة الصحة في البلاد، وفاة 21 حالة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5461 حالة، فيما أعلنت عن خروج 798 متعافيًا من فيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى مساء الأربعاء، هو 99280 حالة.



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