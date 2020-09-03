دولي

المكسيك: تسجيل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و575 وفاة

المكسيك: تسجيل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و575 وفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المكسيك في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، تسجيل 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد، منذ بدء التفشي في آذار/مارس الماضي، إلى 610957.

كما تم تسجيل 575 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 65816، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.




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