ألمانيا: 1311 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا اليوم الخميس، 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ويرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 246166، وفق ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات، ليصل الإجمالي إلى 9321.



رام الله - دنيا الوطن