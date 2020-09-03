الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 151 منشأة وتوجه التنبيه لـ تسع أخرى

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 151 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 142 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ تسع منشآت غير ملتزمة.



رام الله - دنيا الوطنأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات بأن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.