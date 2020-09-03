مستشار وزيرة الصحة: الوضع الوبائي بالقطاع يزداد سوءاً والوفد الوزاري يصل غداً صباحاً





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الحالات المشطة 365 حالة داخل المجتمع بالقطاع، موزعين بين المستشفى الأوروبي و"الصداقة التركي".





وقال أبو وردة: إن الحالات الحرجة توجد في المستشفى الأوروبي التي خصصت لعلاج مرضى (كورونا)، مضيفا: أنه يوجد 110 مرضى بينهم ثلاث حالات حرجة، وتوجد 30 حالة تعد ما بين الحالات الحرجة والمتوسطة.





وتابع: الوضع سيء في شمال القطاع، وأيضاً مدينة غزة، حيث ينتشر الفيروس بشكل أكثر من باقي المدن، وهناك انتشار للمواطنين في القطاع بسبب نزول رواتب الموظفين، وكان هناك تجمع كثيف عند البنوك والصرافات الآلية، وهذا ما جعل وزارة الصحة بغزة تأخذ الاحتياطات اللازمة.





وقال مستشار وزيرة الصحة: إن وفداً وزارياً من المحافظات الشمالية، سيأتي إلى القطاع، بوجود وزيرة الصحة، مي الكيلة، غداً الجمعة صباحاً، وستصل مستلزمات طبية يوم الأحد، تلبي احتياجات قطاع غزة في هذه الأزمة.

رام الله - دنيا الوطنقال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس: إن الوضع الوبائي في القطاع، لا يزال يزداد سوءاً يوما ً بعد يوم.