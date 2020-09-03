الشيخ: اجتماع "الأمناء العامون" خطوة استراتيجية على طريق تعبيد الطريق للمصالحة وكلمة مهمة للرئيس

يلقي الرئيس محمود عباس اليوم الخميس، كلمة "مهمة" خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر حسابه على (تويتر): إن "اجتماع الأمناء العامين اليوم برئاسة السيد الرئيس هو خطوة استراتيجية هامة على طريق الإجماع الوطني السياسي وتعبيد الطريق أمام المصالحة وإنهاء الانقسام والشراكة السياسية".



وأضاف: "كلمة هامة سيلقيها السيد الرئيس في هذا الاجتماع".



ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم الخميس اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، في مدينة رام الله، والعاصمة اللبنانية بيروت، عبر (فيديو كونفرانس) تشارك فيه فصائل منظمة التحرير وحركتا حماس والجهاد الإسلامي.



رام الله - دنيا الوطن