جنين: تمديد إغلاق بلدة برقين ثلاثة أيام بعد ارتفاع إصابات (كورونا)





ويستثنى من القرار الصيدليات والمخابز، على أن تفتح محلات المواد التموينية لتزود المواطنين باحتياجاتهم اليوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.



وأضاف الرجوب: أن فرق الطب الوقائي ستواصل إجراء الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع بلدية برقين وفعاليات البلدة بتطبيق مقتضيات هذا القرار والحفاظ على حالة الإغلاق دون استثناء لأي قطاع.



وأعرب الرجوب عن أمله من أحبتنا المواطنين في برقين الالتزام التام والتعاون مع الجهات المعنية لما فيه خير وصحة وسلامة أبناء البلدة.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تمديد إغلاق بلدة برقين لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من مساء أمس الأربعاء.وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بخصوص الحالة الوبائية في بلدة برقين وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في بلدة برقين إلى 47 حالة، فقد تقرر تمديد إغلاق البلدة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/9/2، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/6.