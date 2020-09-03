لجنة الرقابة والتفتيش بمحافظة أريحا تنفذ جولات على الفنادق والمطاعم السياحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت لجنة الرقابة والتفتيش في محافظة أريحا والأغوار جولات على الفنادق والمطاعم السياحية في المحافظة.
وأوضحت اللجنة أن الجولات التفتيشية والتفقدية سيتم تكثيفها، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.
نفذت لجنة الرقابة والتفتيش في محافظة أريحا والأغوار جولات على الفنادق والمطاعم السياحية في المحافظة.
يأتي ذلك للتأكد من التزامهم بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة بقانون الطوارئ، للوقاية والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت اللجنة أن الجولات التفتيشية والتفقدية سيتم تكثيفها، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.
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