لجنة الرقابة والتفتيش بمحافظة أريحا تنفذ جولات على الفنادق والمطاعم السياحية





يأتي ذلك للتأكد من التزامهم بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة بقانون الطوارئ، للوقاية والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت اللجنة أن الجولات التفتيشية والتفقدية سيتم تكثيفها، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لمكافحة والحد من انتشار الفيروس.









رام الله - دنيا الوطننفذت لجنة الرقابة والتفتيش في محافظة أريحا والأغوار جولات على الفنادق والمطاعم السياحية في المحافظة.