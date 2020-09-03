سلفيت: قرار بإغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والنيابة والمحاكم باستثناء "الصحة"





وأضافت: "بناءً عليه وبعد اجتماع ضم مدير الصحة ومدراء الأجهزة الأمنية، وأمين سر الإقليم ورئيس بلدية سلفيت، اتخذنا قراراً بإغلاق كل من مدينة سلفيت، وقرية حارس لمدة 48 ساعة ابتداءً من منتصف هذه الليلة".





وتابعت المحافظة: يسمح خلال الإغلاق بفتح المخابز والصيدليات فقط وتمنع صلاة الجمعة ويمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وكذلك يسمح لموظفي الصحه فقط للخروج إلى أماكن عملهم.

رام الله - دنيا الوطنقررت محافظة سلفيت، إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والنيابة والمحاكم، اليوم الخميس باستثناء "الصحة".وكانت المحافظة قالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطنة التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس (كورونا) وهي الموظفة بقسم النظافة في مستشفى ياسر عرفات الحكومي، تبين أنها نقلت العدوى لشقيقها العريس من سلفيت، وعروسته من قرية حارس، وهناك مخالطة لأعداد كبيرة".