قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من المدينة





ووزعت الإصابات بين قلقيلية، بواقع ست إصابات، و"كفر قدوم": ثلاث إصابات، و"حبلة": إصابة واحدة، و"رأس عطية"، إصابة واحدة.



وأكدت المحافظة، تعافي 36 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة حتى 2/9/2020 هو 469 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية مساء أمس الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وقالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن المواطن فيصل شكري عبد الحفيظ قراقع، (70 عاماً) من مدينة قلقيلية، توفي في مستشفى درويش نزال.وأضافت: المواطن يعاني من جلطة دماغية قديمة وفشل القلب ونقص تروية الشرايين القلبية ومصاب بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه بهذا تكون هذه الوفاة السادسة من المحافظة، متأثرة بفيروس (كورونا).وكانت المحافظة أكدت أن عدد إصابات يوم الأربعاء، 38 حالة، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة من المخالطين.