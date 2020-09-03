قطاع غزة: حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) يتواصل لليوم العاشر توالياً

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل لليوم العاشر على التوالي، حظر التجول، في جميع محافظات قطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وكان القرار، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.



وفي آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إنه تقرر استمرار فرض حظر التجول في محافظتي شمال القطاع وغزة حتى إشعار آخر، في حين تقرر تمديد فرض حظر التجول في المحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح لمدة 48 ساعة.



وأضاف: "نؤكد على المواطنين الالتزام في بيوتهم خلال فترة حظر التجول وارتداء الكمامة، واتخاذ إجراءات السلامة، وقررنا زيادة إجراءات فصل المناطق في شمال القطاع عن بعضها البعض".



وتابع البزم: "سيتم زيادة تشديد الإجراءات بمحافظة شمال قطاع غزة، وسيتم إغلاق كافة الطرق الرئيسة المؤدية لمحافظة الشمال، والإبقاء على شارع صلاح الدين، للحركات الطارئة، التي تقدرها الجهات المختصة".



من جهته، أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في المؤتمر الصحفي ذاته: "إننا أمام فترة حساسة، والنتائج خلال الأيام المقبلة، ستظهر مدى التزام المواطنين بفترة الطوارئ".



وبين القدرة، أن تزايد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقعتها، ينذر بخطورة في الأيام المقبلة، وتضعنا أمام مسؤولية مجتمعية كاملة، تتضافر فيها الجهود؛ لاحتواء هذه المرحلة بمزيد من الحذر والالتزام.