شؤون فلسطينية

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين اليوم

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين اليوم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعود موجة شديدة الحرارة للتأثير على البلاد اليوم الخميس، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تعمق الموجة شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجه مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم السبت، يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أخبار ذات صلة

الصوراني يوجه عدة رسائل للمشاركين باجتماع الأمناء العامين ويعدد خطوات &#34;الاقتراب من تطلعات شعبنا&#34;

الصوراني يوجه عدة رسائل للمشاركين باجتماع الأمناء العامين ويعدد خطوات "الاقتراب من تطلعات شعبنا"

قطاع غزة: حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) يتواصل لليوم العاشر توالياً

قطاع غزة: حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) يتواصل لليوم العاشر توالياً

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن &#34;عوفر&#34; وترش الأسرى بالغاز

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

الصحة بغزة: أنهينا حجر 1860 من المستضافين بمراكز الحجر الصحي

الصحة بغزة: أنهينا حجر 1860 من المستضافين بمراكز الحجر الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن &#34;عوفر&#34; وترش الأسرى بالغاز

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

الخارجية: 35 إصابة جديدة بـ (كورونا) و1969 حالة تعافٍ بين جالياتنا بالعالم

الخارجية: 35 إصابة جديدة بـ (كورونا) و1969 حالة تعافٍ بين جالياتنا بالعالم

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

هيئة الأسرى لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أول تعليق فلسطيني على العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية ومدعيتها العامة

أول تعليق فلسطيني على العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية ومدعيتها العامة

حماس: لقاء للمصالحة سُيعقد في موسكو بين الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري

حماس: لقاء للمصالحة سُيعقد في موسكو بين الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري

منوعات

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: &#34;بالسيجارة&#34;

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

عربي

لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن

لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و&#34;الضم&#34;

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و"الضم"