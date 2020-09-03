شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت

تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
عُقد مساء الأربعاء اجتماع بين قيادتي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة المقاومة الإسلامية حماس، في العاصمة اللبنانية بيروت. 

وترأس الاجتماع عن حركة الجهاد الإسلامي أمينها العام الأخ المجاهد زياد النخالة وعن حركة حماس رئيس مكتبها السياسي الأخ المجاهد إسماعيل هنية، وفق الموقع الرسمي لحركة الجهاد.

وأشاد المجتمعون بصمود أبناء شعبنا وأسرانا الأبطال ، كما ثمنوا أداء المقاومة وثباتها في الجولة الأخيرة وجولات المواجهة السابقة التي دللت على تطور المقاومة وحكمتها العالية وصوابية نهجها. 

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك ما يتعلق بملف غزة وإجراءات كسر الحصار وخيارات المقاومة في التصدي للاحتلال . 

واستعرض المجتمعون رؤاهم المشتركة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد مساء الخميس ما بين رام الله وبيروت عبر "الفيديو كونفرنس"، حيث أكدوا على ضرورة وحدة الموقف المشترك بينهما وبين الفصائل بشأن ما سيحمله الاجتماع. 

وأكدت قيادة الحركتين على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بينهما، وتم استعراض بعض الجوانب المهمة في تطوير العلاقة بين حماس والجهاد الإسلامي في شتى المجالات ، حيث شدد اللقاء على أهمية التواصل والتنسيق بينهما لمواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات وبشكل خاص صفقة القرن ومخططات الضم الاستعماري ومشاريع التطبيع ومحاولات تشديد وشرعنة حصار غزة. 

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة حماية الوجود الفلسطيني في مواجهة كل التحديات السياسية والمعيشية بما يضمن ثبات الموقف المتمسك بالعودة.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن &#34;عوفر&#34; وترش الأسرى بالغاز

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

الصحة بغزة: أنهينا حجر 1860 من المستضافين بمراكز الحجر الصحي

الصحة بغزة: أنهينا حجر 1860 من المستضافين بمراكز الحجر الصحي

الخارجية: 35 إصابة جديدة بـ (كورونا) و1969 حالة تعافٍ بين جالياتنا بالعالم

الخارجية: 35 إصابة جديدة بـ (كورونا) و1969 حالة تعافٍ بين جالياتنا بالعالم

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

الداخلية بغزة: استمرار حظر التجول بمحافظتي شمال القطاع وغزة حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة: استمرار حظر التجول بمحافظتي شمال القطاع وغزة حتى إشعار آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

الجهاد الإسلامي: استشهاد الأسير الخطيب جريمة اسرائيلية سببها الاهمال الطبي

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن &#34;عوفر&#34; وترش الأسرى بالغاز

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

عشراوي: على العالم رفض عقوبات الإدارة الأمريكية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

المالكي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة

المالكي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيتها العامة

الاتحاد العام للمعلمين يطالب بوقف سياسة التسويف وتنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي

الاتحاد العام للمعلمين يطالب بوقف سياسة التسويف وتنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته التسلل عبر السياح الفاصل

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته التسلل عبر السياح الفاصل

الاتحاد الأوروبي يقدم تسعة ملايين يورو لرواتب ومعاشات تقاعد موظفي الصحة والتعليم

الاتحاد الأوروبي يقدم تسعة ملايين يورو لرواتب ومعاشات تقاعد موظفي الصحة والتعليم

منوعات

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: &#34;بالسيجارة&#34;

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

عربي

لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن

لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و&#34;الضم&#34;

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و"الضم"