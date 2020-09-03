شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

حماس تُعلق على نبأ استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني داوود الخطيب من محافظة بيت لحم داخل سجونه الظالمة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود وسلسلة جرائمه بحق أسرانا البواسل، حيث إن الأسير الشهيد كباقي الأسرى تعرض لظروف اعتقال سيئة للغاية، ولإهمال طبي متعمد خلال سنوات اعتقاله؛ ما تسبب في استشهاده.

واعتبرت الحركة استشهاد الخطيب جريمة  بحق الإنسانية والحركة الأسيرة، تعكس السلوك الإجرامي الخطير، وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى المرضى بشكل خاص، والأسرى الفلسطينيين بشكل عام.

وأضاف البيان: "إن هذه الجرائم المستمرة بحق أسرانا الأبطال لن تكسر عزيمتهم، ولن تنال من إرادتهم، وإن حركة حماس ستواصل مسيرة الجهاد والمقاومة لإنهاء معاناتهم، وإطلاق سراحهم جميعا بإذن الله عز وجل مهما كلف ذلك من تضحيات، فهم رموز وعناوين شعبنا العظيم".

وطالب حركة حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالعمل الفوري والجاد لإنقاذ حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته بحقهم.

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