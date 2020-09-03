نادي الأسير: قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع أقسام الأسرى في سجن "عوفر"، وبدأت رش الأسرى في الغاز، بعد أن أعلن الأسرى حالة الاستنفار والغضب على استشهاد رفيقهم الأسير داود طلعت الخطيب.



وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجن "عوفر"، وقبل ساعات على استشهاد الأسير الخطيب، أغلقت قسمي (11) و(12) بعد إصابة سجان بفيروس (كورونا)، كان متواجداً في الأقسام المذكورة، منذ ثلاثة أيام وخالط الأسرى.



ولفت نادي الأسير إلى أن سجن "عوفر" ويبلغ عدد الأسرى فيه (850) أسيراً، يشهد تصاعد في تسجيل حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى، وكان أخرها تسجيل (5) إصابات نهاية الأسبوع المنصرم، علماً أن سجن "عوفر" يضم مجموعة من الأسرى المرضى، ويضم قسم خاص للأسرى الأطفال " الأشبال".



وسبق أن واجه سجن "عوفر"، العام المنصرم، أعنف عملية اقتحام منذ سنوات، وأدت إلى إصابة العشرات من الأسرى.



ويؤكد نادي الأسير مجدداً أنه وفي ضوء استمرار الإعلان عن إصابات بين صفوف الأسرى، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستمر في تنفيذ حملات اعتقال يومية، واستخدام الوباء كأداة تنكيل وترهيب وضغط تحديداً على المعتقلين الجدد، وتحويل مراكز التحقيق والتوقيف إلى أماكن "حجر صحي" لا تتوفر فيها أدنى الظروف الصحية.