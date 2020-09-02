الخارجية: 35 إصابة جديدة بـ (كورونا) و1969 حالة تعافٍ بين جالياتنا بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بين الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، والجزائر، ما يرفع عدد إصابات الفلسطينيين في الخارج إلى 5803.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: إن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أكد تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من دالاس، وميتشيغن ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3512 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 73 حالة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية والطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 25، بالإضافة إلى إصابة أحد العاملين في السفارة.



وأصدر وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، تعليماته لسفير دولة فلسطين لدى الجزائر، بالمباشرة بتعقيم السفارة، واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للجميع، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في الدولة المضيفة، حيث أكدت السفارة أنها على تواصل مع جميع المصابين؛ للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية.