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الطائرات الإسرائيلية تستهدف مطار التيفور والدفاعات الجوية السورية تتصدى

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مطار التيفور والدفاعات الجوية السورية تتصدى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء (سانا)، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت، مساء اليوم الأربعاء لأهداف معادية، في ريف حمص الشرقي.

ونقلت الوكالة، عن مصدر عسكري، أنه عند الساعة الحادية عشرة و23 دقيقة، من مساء اليوم الأربعاء، أطلق الاحتلال الإسرائيلي رشقة صواريخ، من منطقة (التنف)، تجاه مطار (التيفور).

وأشار المصدر العسكري، إلى أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت للصواريخ الإسرائيلية، وأسقطت معظمها، لافتاً إلى أن الخسائر، اقتصرت على الماديات فقط.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت قبل يومين مواقع للجيش السوري بحمص، ما أسفر عن وقوع قتيلين، وسبعة جرحى بين الجنود السوريين.

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