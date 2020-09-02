القدرة: تزاد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقتها ينذر بخطورة بالأيام المقبلة

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غزة- دنيا الوطن

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: "إننا أمام فترة حساسة، والنتائج خلال الأيام المقبلة، ستظهر مدى التزام المواطنين بفترة الطوارئ".



جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي عقده مساء اليوم الأربعاء، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وبين القدرة، أن تزايد أعداد المصابين بـ (كورونا) واتساع رقعتها، ينذر بخطورة في الأيام المقبلة، وتضعنا أمام مسؤولية مجتمعية كاملة، تتضافر فيها الجهود؛ لاحتواء هذه المرحلة بمزيد من الحذر والالتزام.



وأشار القدرة، إلى أن هناك شريحة لا تزال غير ملتزمة بإجراءات السلامة، لافتاً إلى أنها ستكون بوابة العبور نحو التفشي الأكبر للوباء في غزة، مالم تلتزم بالضوابط.



في السياق، أكد المتحدث باسم الصحة في غزة، بأن هناك انخفاضاً في أعداد الإصابات بالمناطق الملتزمة بالإجراءات الوقائية، والعكس.