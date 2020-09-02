الداخلية بغزة: استمرار حظر التجول بمحافظتي شمال القطاع وغزة حتى إشعار آخر





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحفي: إنه تقرر استمرار فرض حظر التجول في محافظتي شمال القطاع وغزة حتى إشعار آخر، في حين تقرر تمديد فرض حظر التجول في المحافظة الوسطى ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح لمدة 48 ساعة.





وأضاف البزم: "نؤكد على المواطنين الالتزام في بيوتهم خلال فترة حظر التجول وارتداء الكمامة، واتخاذ إجراءات السلامة، وقررنا زيادة إجراءات فصل المناطق في شمال القطاع عن بعضها البعض".





وتابع البزم: "سيتم زيادة تشديد الإجراءات بمحافظة شمال قطاع غزة، وسيتم إغلاق كافة الطرق الرئيسة المؤدية لمحافظة الشمال، والإبقاء على شارع صلاح الدين، للحركات الطارئة، التي تقدرها الجهات المختصة".

غزة- دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تعليماتها الجديدة، بشأن الأوضاع بالقطاع في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد داخل غزة.