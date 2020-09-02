هيئة الأسرى لـ "دنيا الوطن": استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
خاص دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، استشهاد أسير فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة إصابته بجلطة دماغية.
وقال أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الأسير داوود الخطيب من مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، والمحكوم ثمانية عشر عاماً، استشهد مساء اليوم بسجون الاحتلال".
وأضاف أبو بكر: "تبقى للأسير الخطيب ستة أشهر من محكوميته، وكان من المفترض أن يفرج عنه بعد ذلك، وجرت محاولات انعاشه ونقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة".
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