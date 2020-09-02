شؤون فلسطينية

أول تعليق فلسطيني على العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية ومدعيتها العامة

أول تعليق فلسطيني على العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية ومدعيتها العامة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دان وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، فرض الإدارة الأميركية الحالية، عقوبات ضد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وأعضاء مكتبها.

واعتبر المالكي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في محاولة لإعاقة العدالة الدولية، واستهداف مؤسسات القانون الدولي والمنظومة المتعددة الأطراف، إضافة إلى أنه يفرض ضغطاً وابتزازاً على أعضاء المحكمة، والمدعية العامة وطاقمها، والقضاة، للتأثير على عملهم.

واستنكر العربدة الأميركية، وسياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركية، وأعداء القانون الدولي والسلام، وذلك لاستهداف استقلالية وشفافية ومصداقية المحكمة، والمدعية العامة ومكتبها خاصة.

وأشار إلى أن ما تقوم به الإدارة الأميركية من تخريب متعمد، وتقويض للنظام الأممي القائم على القانون، وأسس المساءلة على أخطر الجرائم والمحاسبة عليها، يعد تجاوزاً خطيراً للخطوط الحمراء في العلاقات الدولية، وحماية لمجرمي الحرب بمن فيهم مجرمو الحرب الإسرائيليون.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين، ملتزمة بدعم المحكمة الجنائية الدولية، والدفاع عنها، وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مضيفاً أنها ستعمل مع دول المجتمع الدول من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، والدفاع عن مؤسسات القانون الدولي، والمؤسسات المتعددة الأطراف، ولن تسمح بتمرير مخطط الإدارة الأميركية الحالية القائم على الفوضى، وفرض الأمر الواقع، وقانون الغاب.

وجدد تأكيده على موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.

وطالب وزير الخارجية، دول العالم، بما فيها الدول الأعضاء، بالوقوف عند مسؤولياتهم، والدفاع وحماية الرسالة الإنسانية النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومؤسساتها وأشخاصها، وميثاقها المؤسس، الذي وجد من أجل العدالة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنصاف الضحايا، لافتاً إلى ان التصريحات والديباجات المنمقة لا تكفي لحماية العدالة، إنه آن الآوان لاتخاذ خطوات عملية.

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