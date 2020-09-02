حماس: لقاء للمصالحة سُيعقد في موسكو بين الفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن لقاءً سيعقد نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو بين الفصائل الفلسطينية، سيركز على موضوع المصالحة والوحدة الوطنية.



وأوضح أبو مرزوق، وفق قناة (الأقصى) الفضائية، أن ممارسات الاحتلال بالقدس خطيرة جداً وأهل القدس بحاجة ماسة للدعم من جميع الأطراف.



وأشار أبو مرزوق، إلى أن العلاقة بين حماس وإيران وطيدة كما كانت دوماً، لافتاً إلى أن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية جعلت حماس تطرق كل الأبواب بهدف حل قضيتهم والإفراج عنهم.





رام الله - دنيا الوطن