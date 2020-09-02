الإتحاد العام للمعلمين يطالب بوقف سياسة التسويف وتنفيذ قرار الغاء التقاعد المالي



وأكد الاتحاد العام للمعلمين في بيان وصل دنيا الوطن على ضرورة حل قضايا المعلمين كافةً بأثر رجعي الادارية والمالية وصرف الرواتب كاملة ليتمكن الموظفين في وزارتي التعليم والصحة خاصةً من القيام بواجباتهم أمام هذه جائحة (كورونا).



وأهاب الاتحاد بالمعلمين والمعلمات أن لا يتوانوا ولو للحظة عن مد يد العون وتقديم المساعدة وتعزيز مبدأ التكافل والتعاون والتآخي كما عودوا الجماهير.



وثمن البيان موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية بإصدار تعليماتهم لتقديم كل ما يلزم لإغاثة ومساعدة أبناء قطاع غزة الحبيب لمواجهة أزمة (كورونا) وإرسال وفد حكومي لغزة.



رام الله - دنيا الوطنطالب الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية بوقف سياسة التسويف وتنفيذ قرار الغاء التقاعد المالي فوراً، وحل مشكلة ملف معلمي 2006، 2007، 2008 أسوة ما حصل من مصادقة مجلس الوزراء على تعيين 1900 معلم للمحافظات الشمالية.