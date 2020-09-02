شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته التسلل عبر السياح الفاصل

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم محاولته التسلل عبر السياح الفاصل
رام الله - دنيا الوطن 
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً، تسلل من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل، زاعما انه تم العثور على جسم مشبوه بجانبه، وتم تحويله للتحقيق، فيما يجري فحص الجسم المشبوه.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أكدت أن الشاب حاول اجتياز السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو (كيبوتس العين الثالثة)، زاعمة أنه كان مسلحاً، وجرى نقله للتحقيق.

بدوره، أكد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن الشاب الذي تم اعتقاله بعد محاولة تسلله قرب (كيبوتس العيث الثالثة)، يبلغ من العمر (24 عاماً)، من خانيونس جنوب قطاع غزة، زاعماً أنه تم العثور على حزام ناسف له، تركه على بعد حوالي 150 متراً، من مكان اعتقاله في الداخل.

وقبل التوصل لاتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، شهد قطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، رداً على إطلاق البالونات.

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