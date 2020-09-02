شؤون فلسطينية

كوشنر للفلسطينيين: هناك خطة أمنية وعرض على الطاولة اقبلوا بهما وعريقات يرد

كوشنر للفلسطينيين: هناك خطة أمنية وعرض على الطاولة اقبلوا بهما وعريقات يرد
جاريد كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
وجه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، رسالة للشعب الفلسطيني، قائلاً: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لابد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".

وأضاف كوشنر، وفق قناة (الجزيرة): "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا وأن يقبلوا به".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: "كوشنير قال إن هناك عرضاً للفلسطينيين على الطاولة؛ لكنه لم يقل أن هذا العرض خارج اطار نظام الدولة الوطنية".

وأضاف عريقات، في تصريح له عبر "تويتر": "لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضمها بالكامل لاسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 33% من الضفة الغربية، كوشنير لم يقل ان السيادة الامنية الكاملة ستكون بيد اسرئيل من النهر الى البحر".

وتابع عريقات: "أتمنى من  كل المستشارين وكبار المساعدين لصناع القرار فى دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب نتنياهو وهذه هي الخريطة المرفقة على صناع القرار".

واستكمل: "سلوك كوشنير التغاضي يعتمد على عدم قراءة او فهم ما يطرحونه، أنا خطة تدمير أي امكانية لتجسيد استقلال  دولة فلسطين (ابرثايد)".

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