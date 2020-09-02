كوشنر للفلسطينيين: هناك خطة أمنية وعرض على الطاولة اقبلوا بهما وعريقات يرد
رام الله - دنيا الوطن
وتابع عريقات: "أتمنى من كل المستشارين وكبار المساعدين لصناع القرار فى دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب نتنياهو وهذه هي الخريطة المرفقة على صناع القرار".
واستكمل: "سلوك كوشنير التغاضي يعتمد على عدم قراءة او فهم ما يطرحونه، أنا خطة تدمير أي امكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين (ابرثايد)".
وجه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، رسالة للشعب الفلسطيني، قائلاً: "أقول للشعب الفلسطيني إن العالم يريد لكم حياة أفضل لكن لابد أن تكون لديكم قيادة قادرة على ذلك".
وأضاف كوشنر، وفق قناة (الجزيرة): "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا وأن يقبلوا به".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: "كوشنير قال إن هناك عرضاً للفلسطينيين على الطاولة؛ لكنه لم يقل أن هذا العرض خارج اطار نظام الدولة الوطنية".
وأضاف عريقات، في تصريح له عبر "تويتر": "لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضمها بالكامل لاسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 33% من الضفة الغربية، كوشنير لم يقل ان السيادة الامنية الكاملة ستكون بيد اسرئيل من النهر الى البحر".
وأضاف كوشنر، وفق قناة (الجزيرة): "هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وهناك عرض على الطاولة معروض على الفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا وأن يقبلوا به".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: "كوشنير قال إن هناك عرضاً للفلسطينيين على الطاولة؛ لكنه لم يقل أن هذا العرض خارج اطار نظام الدولة الوطنية".
وأضاف عريقات، في تصريح له عبر "تويتر": "لم يقل أن القدس الشرقية قد تم ضمها بالكامل لاسرائيل، وأنه سوف يتم ضم 33% من الضفة الغربية، كوشنير لم يقل ان السيادة الامنية الكاملة ستكون بيد اسرئيل من النهر الى البحر".
وتابع عريقات: "أتمنى من كل المستشارين وكبار المساعدين لصناع القرار فى دولنا العربية، أن يعرضوا بدقة وأمانة وحرفية خطة ترامب نتنياهو وهذه هي الخريطة المرفقة على صناع القرار".
واستكمل: "سلوك كوشنير التغاضي يعتمد على عدم قراءة او فهم ما يطرحونه، أنا خطة تدمير أي امكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين (ابرثايد)".
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