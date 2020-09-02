الصحة الأردنية: 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 13 من الخارج



فيما سجلت 46 حالات شفاء منها 23 في مستشفى الأمير حمزة و23 في منطقة الحجر بالبحر الميت.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن منها 51 محلية، ليصبح الاجمالي منذ بداية الجائحة 2161 حالة.وتوزعت الحالات كالآتي: 12 حالة بفنادق الحجر (6 أمريكا، 1 الكويت، و5 من فلسطين، وعراقي قادم للسياحة العلاجية، و26 في عمان 19 منها مخالطة، و7 حالات يتم الاستقصاء عنها، و17 في محافظة الزرقاء، وسجلت 4 حالات في مأدبا، وحالتين في البلقاء، وحالة في محافظة جرش مخالطة لحالة مؤكدة، وحالة في العقبة)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.