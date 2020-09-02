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الصحة الأردنية: 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 13 من الخارج

الصحة الأردنية: 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 13 من الخارج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، اليوم الأربعاء، تسجيل 64 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن منها 51 محلية، ليصبح الاجمالي منذ بداية الجائحة 2161 حالة.

وتوزعت الحالات كالآتي: 12 حالة بفنادق الحجر (6 أمريكا، 1 الكويت، و5 من فلسطين، وعراقي قادم للسياحة العلاجية، و26 في عمان 19 منها مخالطة، و7 حالات يتم الاستقصاء عنها، و17 في محافظة الزرقاء، وسجلت 4 حالات في مأدبا، وحالتين في البلقاء، وحالة في محافظة جرش مخالطة لحالة مؤكدة، وحالة في العقبة)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

فيما سجلت 46 حالات شفاء منها 23 في مستشفى الأمير حمزة و23 في منطقة الحجر بالبحر الميت.

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