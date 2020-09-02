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لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن

لمواجهة (كورونا).. السلطات الأردنية تعلن حظراً شاملاً لمدة 24 ساعة ببعض المدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر شامل للتجوال في عمان والزرقاء، يوم الجمعة المقبل، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن السلطات الصحية أعلنت عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن وزير الصحة قوله: "تم تسجيل 64 حالة مصابة بفيروس (كورونا)، منها 51 حالة محلية".

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن عن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسجل الأردن حتى الآن 2097 إصابة بفيروس (كورونا)، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس (كورونا) أكثر من 1500 شخص.

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