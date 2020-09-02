محافظة قلقيلية: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد من المخالطين، في المحافظة.



وأشارت المحافظة في تصريح لها نشر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنه بذلك، وصل عدد الاصابات لهذا اليوم 38 حالة، لافتة إلى أنه توزعت على اكثر من مدينة بالمحافظة.



وأوضحت، أنه تم تسجيل ست إصابات بمدينة قلقيلية، وثلاث إصابات في كفر قدوم، وإصابة كل من حبلة ورأس عطية.



وفي السياق، أكدت المحافظة أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل إلى 36 حالة، منوهة إلى أنه بذلك فقد بلغ المجموع الكلي للإصابات الشطة في المحافظة حتى اليوم، إلى 469 إصابة.