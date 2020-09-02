شاهد: أطباء من غزة يتحدون فيروس (كورونا) بالدبكة الفلسطينية بأحد المستشفيات





ويظهر الفيديو اجتماع عدد من أطباء وممرضي المستشفى والترفيه عن أنفسهم عبر الدبكة والأهازيج الفلسطينية، الأمر الذي لاقى اعجاب نشطاء مواقع التواصل.









رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع عدد من الأطباء والممرضين في إحدى مستشفيات قطاع غزة، بأحد أوقات الراحة والدبكة على أنغام أغاني فلسطينية قديمة.