شاهد: أطباء من غزة يتحدون فيروس (كورونا) بالدبكة الفلسطينية بأحد المستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع عدد من الأطباء والممرضين في إحدى مستشفيات قطاع غزة، بأحد أوقات الراحة والدبكة على أنغام أغاني فلسطينية قديمة.
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اجتماع عدد من الأطباء والممرضين في إحدى مستشفيات قطاع غزة، بأحد أوقات الراحة والدبكة على أنغام أغاني فلسطينية قديمة.
ويظهر الفيديو اجتماع عدد من أطباء وممرضي المستشفى والترفيه عن أنفسهم عبر الدبكة والأهازيج الفلسطينية، الأمر الذي لاقى اعجاب نشطاء مواقع التواصل.
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