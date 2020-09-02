الاتصالات بغزة آلية صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم غدا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم وذلك غداً وفق الآلية التالية:



1- مخصصات الشهداء كما في الجدول التالي حسب ساعات الصرف:



الساعة الحروف



8-9 أ‌- ب- ت – ث – ج - ح



9-10 خ - د - ر - ز - س - ش - ص



10-11 ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك - ل



11-12 م - ن- ه‍ - و - ي



2- مخصصات الجرحى من الساعة 12 حتى الساعة 14.



3- مخصصات أسرى داخل السجن من الساعة 14 حتى الساعة 15.



4- مخصصات أسرى محررين من الساعة 14 حتى الساعة 15 .



وشددت الوزارة ضرورة التزام المستفيدين بالموعد المحدد أعلاه حسب ساعات الصرف، و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع. والحفاظ على التباعد.