الاتصالات بغزة آلية صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم غدا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم وذلك غداً وفق الآلية التالية:
1- مخصصات الشهداء كما في الجدول التالي حسب ساعات الصرف:
الساعة الحروف
8-9 أ- ب- ت – ث – ج - ح
9-10 خ - د - ر - ز - س - ش - ص
10-11 ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك - ل
11-12 م - ن- ه - و - ي
2- مخصصات الجرحى من الساعة 12 حتى الساعة 14.
3- مخصصات أسرى داخل السجن من الساعة 14 حتى الساعة 15.
4- مخصصات أسرى محررين من الساعة 14 حتى الساعة 15 .
وشددت الوزارة ضرورة التزام المستفيدين بالموعد المحدد أعلاه حسب ساعات الصرف، و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع. والحفاظ على التباعد.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع غزة عن البدء بصرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم وذلك غداً وفق الآلية التالية:
1- مخصصات الشهداء كما في الجدول التالي حسب ساعات الصرف:
الساعة الحروف
8-9 أ- ب- ت – ث – ج - ح
9-10 خ - د - ر - ز - س - ش - ص
10-11 ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ك - ل
11-12 م - ن- ه - و - ي
2- مخصصات الجرحى من الساعة 12 حتى الساعة 14.
3- مخصصات أسرى داخل السجن من الساعة 14 حتى الساعة 15.
4- مخصصات أسرى محررين من الساعة 14 حتى الساعة 15 .
وشددت الوزارة ضرورة التزام المستفيدين بالموعد المحدد أعلاه حسب ساعات الصرف، و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع. والحفاظ على التباعد.
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