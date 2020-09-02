مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، المخصص للعزل الوقائي، وصول 240 حالة، معظمها لا يظهر عليها اعرض فيروس (كورونا)، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة.





وأوضح العقاد وفق وكالة (شهاب)، أن مجمل الحالات الموجودة في المستشفى متوسطة، ويتم تقديم العلاج لها وفقا للأعراض، مشيرا إلى أنه تم توفير الأجهزة الطبية، و50 سريرا؛ لاستيعاب المرضى.





وفي السياق، أكد مدير مستشفى غزة الاوروبي، أن جميع المرضى الذين لا يعانون من أعراض نعتقد أنهم في طريقهم للتعافي.

رام الله - دنيا الوطن