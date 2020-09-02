القدرة: تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 1281 عينة مخبرية، وأعلن من خلالها تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 79 إصابة داخل المجتمع، وأربع إصابات من مراكز الحجر الصحي.



وأشار القدرة، خلال حديث لإذاعة (الأقصى)، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس، منذ آذار/ مارس الماضي وحتى اللحظة، بلغ 483 إصابة، من بينها 76 حالة تعافت بالإضافة لخمس وفيات.



في السياق، أوضح المتحدث باسم الصحة بغزة، أن كافة الإصابات الموجودة في مستشفى "الوبائيات" (مستشفى غزة الأوروبي) طفيفة، وهناك حالتين وصفت بالحرجة و20 حالة ما بين متوسطة الي خطيرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه يوجد 402 حالة نشطة في مراكز العزل بقطاع غزة، من بينها 365 داخل المجتمع و37 من بين العائدين.