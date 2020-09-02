عاجل

  • نقابة الموظفين: البنوك لم تلتزم بتعليمات سلطة النقد وخصمت أكثر من 50%من الرواتب

شؤون فلسطينية

الزراعة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم في بحر غزة

الزراعة تسمح للصيادين بالعودة لعملهم في بحر غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، السماح بعودة الصيادين إلى أعمالهم ابتداء الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

وذكر وكيل وزارة الزراعة "إبراهيم القدرة"، خلال حديثه لإذاعة (الرأي)، أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً بالفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء.

وجاء الإعلان بالسماح للصيادين بالعودة لعملهم، بعد اجتماع وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مكتبه ظهراً، مع مدير ادارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل.

وأوضح القدرة، أنه سيتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية، كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم.

وشددت على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.

أخبار ذات صلة

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

القدرة: تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

القدرة: تسجيل 83 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

هنية: لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل

هنية: لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل

سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الجامعات المصرية شؤون الطلبة المتغيبين بسبب (كورونا)

سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الجامعات المصرية شؤون الطلبة المتغيبين بسبب (كورونا)

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

الصحة بغزة تنهي الحجر الصحي لـ 1501 من المستضافين

الصحة بغزة تنهي الحجر الصحي لـ 1501 من المستضافين

السعودية: فتح مجالنا أمام الرحلات بين الامارات وإسرائيل لن يؤثر على موقفنا من فلسطين

السعودية: فتح مجالنا أمام الرحلات بين الامارات وإسرائيل لن يؤثر على موقفنا من فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

هيئة الأسرى: أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

هيئة الأسرى: أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

الميزان: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بغزة بعد إغلاق صفحات تواصل اجتماعي

الميزان: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بغزة بعد إغلاق صفحات تواصل اجتماعي

مفوضية الشهداء والأسرى: ندعو لإطلاق حملة دولية لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير يحيى سكاف

مفوضية الشهداء والأسرى: ندعو لإطلاق حملة دولية لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير يحيى سكاف

اشتية: سنتخذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني

اشتية: سنتخذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني

الديمقراطية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة عائلة الحزين

الديمقراطية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة عائلة الحزين

منوعات

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: &#34;بالسيجارة&#34;

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

عربي

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و&#34;الضم&#34;

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و"الضم"

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن