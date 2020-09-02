عاجل

  • نقابة الموظفين: البنوك لم تلتزم بتعليمات سلطة النقد وخصمت أكثر من 50%من الرواتب

دولي

الصحة العالمية: زيادة ملحوظة لحالات (كورونا) بين الشباب والأطفال

الصحة العالمية: زيادة ملحوظة لحالات (كورونا) بين الشباب والأطفال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) شهدت زيادة ملحوظة بين الشباب والأطفال من الفئة العمرية 0 – 24 عاما خلال الفترة الأخيرة.

ونقل موقع (مصراوي) عن الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن هذه النتائج جاءت بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد من دول مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) للإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.

وأضافت سمهوري: "الزيادة مهمة ويجب أن تؤخذ في الحسبان، لأنها قد تكون عاملًا لانتشار العدوى بين الفئات العمرية المختلفة"، لكنها عادت وأوضحت أن الفئات العمرية الصغيرة ليست العامل الأساسي لنشر العدوى بين الأشخاص، بينما أظهرت التقارير والدراسات أن الفئات العمرية الأكبر هم أكثر نشرا للعدوى.

في سياق آخر، كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، حقيقة ظهور فصيل جديد من فيروس (كورونا) في مصر.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، إن فيروس (كورونا) ما زال موجودا، ويجب علينا أن نكون واعين وحذرين بنفس القوة التي كنا فيها بالبداية.

وأشارت شوقي إلى أنه يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهي غسل الأيدي بالماء والصابون في كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة أنه ظهر فصيل من فيروس (كورونا) في مصر يهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها، بعد كل استخدام، بالكلور المخفف.

أخبار ذات صلة

الكرملين: بوتين سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الكرملين: بوتين سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ماذا علق ظريف على ضغط جندي إسرائيلي بركبته على عنق مسن فلسطيني؟

ماذا علق ظريف على ضغط جندي إسرائيلي بركبته على عنق مسن فلسطيني؟

هآرتس: السماح لجميع الرحلات المغادِرة من الإمارات بالمرور عبر الأجواء السعودية

هآرتس: السماح لجميع الرحلات المغادِرة من الإمارات بالمرور عبر الأجواء السعودية

شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية

شاهد: عودة التلاميذ لمدارسهم في ووهان الصينية

أميركا ترفض الانضمام لبقية العالم في تطوير اللقاح النهائي ضد (كورونا)

أميركا ترفض الانضمام لبقية العالم في تطوير اللقاح النهائي ضد (كورونا)

المملكة المتحدة تُقدم 119 مليون جنيه استرليني لمكافحة (كورونا) بالدول الفقيرة

المملكة المتحدة تُقدم 119 مليون جنيه استرليني لمكافحة (كورونا) بالدول الفقيرة

روسيا: اختبار لقاح كورونا على كبار السن

روسيا: اختبار لقاح كورونا على كبار السن

روسيا: 115 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: 115 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

مدير مستشفى غزة الأوروبي: وصول 240 حالة لم يظهر عليها أعراض (كورونا)

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

اشتية: اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة بأن حل الدولتين ما زال مدعومًا

هيئة الأسرى: أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

هيئة الأسرى: أكثر من ستة شهور على عزل الأسير حاتم قواسمة

الميزان: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بغزة بعد إغلاق صفحات تواصل اجتماعي

الميزان: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بغزة بعد إغلاق صفحات تواصل اجتماعي

مفوضية الشهداء والأسرى: ندعو لإطلاق حملة دولية لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير يحيى سكاف

مفوضية الشهداء والأسرى: ندعو لإطلاق حملة دولية لإلزام الاحتلال بالكشف عن مصير يحيى سكاف

اشتية: سنتخذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني

اشتية: سنتخذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار القانوني

الديمقراطية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة عائلة الحزين

الديمقراطية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة عائلة الحزين

منوعات

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: &#34;بالسيجارة&#34;

صور: جلسة تصوير جريئة لـ ثراء جبيل: "بالسيجارة"

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

مها المصري تتحدث لأول مرة عن وفاء الكيلاني بعد طلاق ابنتها من تيم حسن

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

شاهد: أمل العوضي تستفز متابعيها بفيديو جديد بعد اتهامها بانتفاخ وجهها

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

خطيب زين كرزون يصدم الجميع بشكله بعد خروجه من السجن..وهذا ما قاله

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

أنغام تحسد ماكرون: رأى فيروز ولمسها

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاهد: فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): &#34;عندي كلام هيفجر الدنيا&#34;

نهى العمروسي بعد القبض على ابنتها بقضية (اغتصاب): "عندي كلام هيفجر الدنيا"

شاهد: روان بن حسين: &#34;تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا&#34;

شاهد: روان بن حسين: "تعبت نفسيا وجسديا من الهدايا"

شاهد: روزانا اليامي: &#34;ما تشبهي حذائي شكلك مقرف&#34;..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: روزانا اليامي: "ما تشبهي حذائي شكلك مقرف"..فهل تقصد روان بن حسين؟

شاهد: دينا في وصلة رقص على &#34;أماكن السهر&#34;

شاهد: دينا في وصلة رقص على "أماكن السهر"

عربي

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و&#34;الضم&#34;

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و"الضم"

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن

منظمة مصرية: نُحذّر السودان من نقل ملف حلايب وشلاتين إلى مجلس الأمن