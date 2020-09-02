الصحة العالمية: زيادة ملحوظة لحالات (كورونا) بين الشباب والأطفال



وأضافت سمهوري: "الزيادة مهمة ويجب أن تؤخذ في الحسبان، لأنها قد تكون عاملًا لانتشار العدوى بين الفئات العمرية المختلفة"، لكنها عادت وأوضحت أن الفئات العمرية الصغيرة ليست العامل الأساسي لنشر العدوى بين الأشخاص، بينما أظهرت التقارير والدراسات أن الفئات العمرية الأكبر هم أكثر نشرا للعدوى.



في سياق آخر، كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، حقيقة ظهور فصيل جديد من فيروس (كورونا) في مصر.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" المصرية، إن فيروس (كورونا) ما زال موجودا، ويجب علينا أن نكون واعين وحذرين بنفس القوة التي كنا فيها بالبداية.



وأشارت شوقي إلى أنه يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهي غسل الأيدي بالماء والصابون في كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.



وأكدت الدكتورة أنه ظهر فصيل من فيروس (كورونا) في مصر يهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها، بعد كل استخدام، بالكلور المخفف.



رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الصحة العالمية بأن حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) شهدت زيادة ملحوظة بين الشباب والأطفال من الفئة العمرية 0 – 24 عاما خلال الفترة الأخيرة.ونقل موقع (مصراوي) عن الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، إن هذه النتائج جاءت بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد من دول مختلفة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن بعد عبر الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) للإحاطة بمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، واستعراض إرشادات العودة المأمونة للمدارس، وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإقليم.