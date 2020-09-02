دولي

الكرملين: بوتين سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الكرملين: بوتين سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبعث بكلمة مسجلة إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، بأن العمل جار حاليا على تحضير كلمة بوتين التي سيتم بثها أمام الجمعية العامة في 22 أيلول/ سبتمبر، في أول يوم للمناقشة العامة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت بيسكوف إلى أن توجه بوتين إلى الجمعية العامة عبر الفيديو يأتي تلبية لمبادرة قدمتها رئاسة الجمعية بسبب الظروف الوبائية المعقدة في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وحسب قائمة المتكلمين التي وزعتها الجمعية العامة، سيكون بوتين سابع زعيم يلقي كلمة خلال دورتها القادمة، بعد زعماء البرازيل والولايات المتحدة وتركيا والصين وتشيلي وكوبا.

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