شؤون فلسطينية

السعودية: فتح مجالنا أمام الرحلات بين الامارات وإسرائيل لن يؤثر على موقفنا من فلسطين

السعودية: فتح مجالنا أمام الرحلات بين الامارات وإسرائيل لن يؤثر على موقفنا من فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن قرار المملكة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لن يؤثر على موقف الرياض الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر الوزير في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في (تويتر): "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب بن فرحان عن تقدير السعودية لـ"جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

وجاءت هذه التغريدة تعليقا على إعلان هيئة الطيران المدني السعودية اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي فتح أجواء المملكة أمام الرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة لها إلى كافة الدول، وذلك في ظل تسيير أول رحلة طيران بين تل أبيب وأبوظبي في الأسبوع الماضي.

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