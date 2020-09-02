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أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا

أهمها عملية السلام.. أمير قطر يلتقي جاريد كوشنر بالدوحة ويناقشا عدة قضايا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر الشيخ تميم استقبل في مكتبه بقصر البحر، اليوم الأربعاء، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت إلى أنه جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. 

وتأتي زيارة كوشنر إلى قطر، في إطار جولة خليجية بدأها من أبوظبي، على رأس الوفد الأمريكي الذي وصل على متن أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والإمارات، في إطار اتمام اتفاق السلام المبرم بين الجانبين برعاية أمريكية. 

وكان كوشنر زار البحرين، حيث أبلغه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على المملكة العربية السعودية.

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