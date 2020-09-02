الميزان: تقدمنا ببلاغ للنائب العام بغزة بعد إغلاق صفحات تواصل اجتماعي

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رام الله - دنيا الوطن

تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام في غزة، أمس الثلاثاء، حول إغلاق الأجهزة الأمنية (72) صفحة تواصل اجتماعي، مُطالبًا بفتح تحقيق، استناداً إلى الطبيعة الحصرية لاختصاصات مأموري الضبط القضائي في الأجهزة الأمنية بموجب قانون الإجراءات الجزائية، وعدم جواز إدانة المتهم دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة قانوناً.



ودعا مركز الميزان إلى ضرورة إحداث التوازن بين متطلبات الحماية من انتشار فيروس (كورونا) وغيرها من التحديات، وبين تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وعدم الانتقاص منها إلا بالقدر الضروري الذي يحدّده القانون ويفرضه الهدف المًعلن من قيام حالة الطوارئ، انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الصحة العامة.