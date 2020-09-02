شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع





وسجلت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم (83) حالة جديدة بفيروس كورونا منها (79) داخل المجتمع الغزي، وأربع حالات من العائدين في مراكز الحجر الصحي.









رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، الأمر الذي أظهر تفشيه شمال القطاع وبمدينة غزة.وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة شمال قطاع غزة ب152 حالة ثم تليها محافظة غزة ب 148 حالة.