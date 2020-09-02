الديمقراطية: نُحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة عائلة الحزين

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رام الله - دنيا الوطن

حمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة حرق ثلاثة أطفال أشقاء من عائلة الحزين، الذين قضوا في حريق شب بمنزل عائلتهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء اشتعال شمعة في ظل تواصل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.



وأوضح زغبر في تصريحات صحفية، أن الشهداء الثلاثة هم ضحايا الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة والمتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، ومنع إدخال الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء.



ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الظالم عن القطاع والذي ألحق أضراراً فادحة بمصالح المواطنين وأودى بحياة العشرات من الأطفال في قطاع غزة.



وختم القيادي في الجبهة الديمقراطية تصريحاته بتقديم التعازي الحارة من جماهير شعبنا الفلسطيني ومن عائلة الحزين بوفاة ثلاثة من أبنائهم.