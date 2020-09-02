قيادي بفتح يدعو لإنهاء معاناة موظفي غزة ويطالب بإنهاء التقاعد المالي

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور جلال شيخ العيد وزارة المالية بتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس الذي أعلنه رئيس الوزراء د. محمد اشتية بإنهاء التقاعد المالي، وتوحيد نسبة الصرف للموظفين، وإنهاء التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية في الرواتب والترقيات وغيرها، ووضع حد لمعاناة موظفي 2005، وعبر عن استغرابه لاستمرار وزارة المالية في المماطلة في تنفيذ قرارات الرئيس على الرغم من أنها جهة تنفيذية لا يحوز لها وقف تطبيقها.



وعبر شيخ العيد عن استغرابه من المؤتمر الصحفي لوزير المالية، وعدم تطرقه المتعمد لمعاناة موظفي غزة، الذين وصل بهم الحال إلى التسول والهروب من مطالب أطفالهم.



وقال: إنه على مدار ثمانية وثلاثون شهرًا وموظفى القطاع العام من قطاع غزة ممن يسمونهم (المتقاعدين ماليا)، يتألمون بسبب التمييز الجغرافى الذي تعرضوا له من ظلم وجور.



وأوضح أنهم ارتأتوا بأن حكومة اشتيه، التي ارتأينيا في تسلمها رئاسة الوزراء الخير في رفع الظلم والجور عن كامل موظفي القطاع العام من أبناء قطاع غزة، وهم الشريحة الأهم من أبناء شعبنا (أساتذة جامعات ، أطباء ، معلمين ، ممرضين، اخصائيين تحاليل طبية ، مهندسين ، تفريغات 2005 ،...الخ ).



وتساءل شيخ العيد: أليس من حقنا بغزة العيش بكرامة اسوة بزملائنا في الشق الثاني من الوطن؟.ألن تتوقف إذلال الموظفين، وتعود حقوقهم وفق القانون، بأسرع وقت حتى تعود لهم كرامتهم.