شؤون فلسطينية

الإعلام: الاحتلال أجبر 18 مقدسياً على هدم منازلهم ذاتياً خلال أغسطس

الإعلام: الاحتلال أجبر 18 مقدسياً على هدم منازلهم ذاتياً خلال أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير لوحدة شؤون القدس بوزارة الإعلام  بأن قوات الاحتلال أجبرت (18) مواطناً مقدسياً على هدم منازلهم، كما هدمت اليات قوات الاحتلال (12) منزلا لمواطنين مقدسيين فى القدس المحتلة .

 ورصدت وحدة شؤون القدس هدم الاحتلال لـ(30) منشأة بمختلف أوضاعها واستخداماتها.



هدم الاحتلال:

بتاريخ 25/8/2020 هدمت آليات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عميرة فى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

بتاريخ 18/8/2020 هدمت آليات الاحتلال بناية سكنية من طابقين قيد الإنشاء تعود لعائلة جعابيص فى منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة .

بتاريخ 11/8/2020 هدمت آليات الاحتلال 5 منازل لعائلة الطحان في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، والبناية السكنية مساحتها الإجمالية 400 مترا مربعا، ومؤلفة من طابقين – 4 شقق، وعلى بعد عدة أمتار منها شقة سكنية مساحتها 120 مترا مربعا.

بتاريخ 5/8/2020 هدمت آليات الاحتلال 3 منازل حي عين اللوزة في بلدة سلوان تعود للشقيقيقن سامر وسليمان القاق ومنزل يعود شريف عمرو.

 بتاريخ 5/8/2020 هدمت آليات الاحتلال منشآت زراعية في المنطقة الشرقية لبلدة العيسوية في مدينة القدس.

الهدم الذاتي:

بتاريخ 31/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال الشقيقان عبد السلام وعدى الرازم بهدم منزليها القائم منذ 2012 فى بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة .

بتاريخ 30/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المقدسي خالد بشير بهدم منزله ذاتيا فى قرية جبل المكبر فى القدس المحتلة.

بتاريخ 26/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال الشقيقين بلال ومحمد دبش بهدم منزليهما المكون من طابقين والقائم منذ خمس سنوات فى منطقة صور باهر بالقدس المحتلة.

بتاريخ 24/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي محمد عميرة بهدم منزله القائم منذ 1992 فى منطقة صور باهر بالقدس المحتلة.

بتاريخ 18/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال عائلة عقيل بهدم منزلها قيد الانشاء البالغ مساحته 80 متراً فى منطقة كرم الشيخ فى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

بتاريخ 14/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي مهدي العباسي بهدم منزله القائم منذ 7 شهور ومساحته 40م  فى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

بتاريخ 13/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال عائلة دويات على هدم منزلها القائم منذ 2007 فى منطقة صور باهر بالقدس المحتلة.

بتاريخ 12/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن ابراهيم ابو جمعة على هدم منزليهما المكون من طابقين مساحتهما 180 م فى بلدة الطور بالقدس المحتلة.

بتاريخ 11/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي عزيز عليان بهدم منزله فى قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.

بتاريخ 10/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن خالد ابو طاعة على هدم منزله القائم منذ عام 2018 فى الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

بتاريخ 7/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال عائلة صبيح شقيرات بهدم بنايتها المكونة من طابقين فى جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

بتاريخ 3/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي محمد علوان بهدم منزله البالغة مساحته 90 م فى بلدة بيت حنينا.

بتاريخ 3/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي عيسى عويسات بهدم منزله القائم منذ 2015 فى جبر المكبر بالقدس المحتلة.

بتاريخ 3/8/2020 أجبرت قوات الاحتلال المواطن اياد ابو صبيح بهدم منزله فى بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

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