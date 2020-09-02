حجر الطلبة العائدين للدراسة في الأردن وقرارات هامة للتعليم الإلكتروني

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور محي الدين توق وبالتنسيق مع وزارة الصحة أنه قد تمت الموافقة على تقليل مدة الحجر الصحي للطلبة القادمين من الخارج لتصبح أسبوع واحد فقط بدلاً من أسبوعين، ويشمل الطلبة القادمين من الخارج سواء كانوا (أردنيين او وافدين من عرب وأجانب) بشرط إحضار فحص PCR خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة قبل قدومهم للأردن، وإجراء الفحص عند القـــدوم وقبل الخروج من الحجر المؤسسي للتـأكد من عــــدم إصابتهم بفيروس كورونـا المستجد.(COVID-19)





واضاف انه حرصاً على مصلحة جميع الطلبة الأردنيين المقيمين خارج المملكة أو الطلبة الوافدين المسجلين حالياً في الجامعات الأردنية، قرر مجلس التعليم العالي أنه سوف يكون التعليم في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم (2020/2021) هجين، أي يمزج بين التعليم العادي (وجهاً لوجه) والإلكتروني (عن بعد)، وذلك بالاستفادة من تجربة التعليم الإلكتروني في الفصل الدراسي الثاني الماضي والفصل الصيفي ووفقاً لترتيبات معينة تضمنت بنوداً تحافظ على مصلحة الطلبة الأردنيين والوافدين الذين لن يتمكنوا من العودة إلى المملكة قبل بداية الفصل الأول، ومن أهمها تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بعد) على أن يتم إجراء كافة امتحانات هذه المتطلبات إلكترونياً (عن بعد) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية الامتحانات، وسيطبق على هذه المساقات مبدأ (ناجح/راسب) باختيار الطالب في نهاية الفصل الدراسي، كما تضمنت أيضاً التأكيد على طرح شعبة واحدة على الأقل تدرس إلكترونياً (عن بعد) من المساقات الدراسية المخصصة لطلبة مستوى السنة الأولى في جميع التخصصات لتمكين الطلبة خارج الأردن من الالتحاق بالدراسة، إضافةً إلى مخاطبة الجامعات الأردنية لكي تقوم بتجهيز بوابات إلكترونية يتمكن الطلبة من خلالها من استكمال إجراءات التسجيل في الجامعات وتحميل الوثائق الرسمية المطلوبة منهم وفق (إرم نيوز).





وللاطلاع على هذه القرارات المتعلقة بالتدريس والامتحانات في الفصل الدراسي الأول القادم (2020/2021)، بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على الرابط الآتي.(www.mohe.gov.jo)





كما يمكن للطلبة الوافدين الراغبين بالالتحاق بالجامعات الأردنية زيارة البوابة الإلكترونية " أدرس في الأردن"، والتي تمكنهم من الحصول على كافة المعلومات الهامة والتي تتعلق بالبيئة التعليمية في الأردن، إضافةً إلى معلومات تفصيلية عن الجامعات الأردنية والتخصصات المطروحة في كل منها، وذلك من خلال الرابط الآتي: http://studyinjordan.jo/Ar/)).

رام الله - دنيا الوطن