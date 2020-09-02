هيئة الأسرى: الأسير الجريح محمد خضير يقبع في مشفى "بلنسون" الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال على مفترق زعترة بنابلس صباح اليوم، بزعم سلطات الاحتلال تنفيذه عملية دهس، هو الشاب محمد جبر سليمان خضير 22 عاما من مدينة نابلس.





وأوضحت الهيئة، أن الأسير الجريح خضير قد تم نقله الى مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، وأن الطاقم القانوني للهيئة يتابع وضعه الصحي بشكل حثيث، وأن سلطات الاحتلال قررت عقد جلسة تمديد توقيف له في محكمة سالم العسكرية غد الخميس، دون حضوره بسبب وضعه الصحي.





رام الله - دنيا الوطن