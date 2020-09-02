تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو بشأن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي والتهدئة بغزة و"الضم"

الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وقال السيسي وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية: إن مصر تدعم أي خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة، ويوفر الأمن لإسرائيل.



وأضاف الرئيس المصري: نثمن الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة، باعتباره خطوة في اتجاه السلام، مؤكداً رفض القاهرة أي خطوة إسرائيلية أحادية تقوض فرص السلام.



وأكد ضرورة امتناع إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية، بهدف الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أننا "نهدف للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة".



كما أكد السيسي لنتنياهو، أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة، في ضوء جهود مصر؛ لتخفيف حدة التوتر.