الرئاسة الفلسطينية: اجتماع الأمناء العامين للفصائل يحمل رسائل مهمة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الخميس، بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وبرئاسة الرئيس محمود عباس، هو بمثابة رسالة واضحة للجميع، بأن فلسطين بشعبها ومقدساتها، أكبر من كل المؤامرات.





وأضاف، أن الهدف الأساسي للاجتماع المهم لأمناء الفصائل الفلسطينية، هو البدء بخطوات مهمة على طريق تجسيد الوحدة لإسقاط مؤامرة الضم و(الأبرتهايد) والاستيطان وتهويد القدس، وفق الوكالة الرسمية (وفا).

وتابع أبو ردينة: إن الاجتماع، سيرسل كذلك رسالة قوية وواضحة للجميع، بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وإننا متمسكون بمبادرة السلام العربية؛ لإسقاط التطبيع المجاني.





وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول: إن تناغم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، هو الذي سيؤدي لإسقاط كل الخطط التي تطال الأرض والمقدسات، ولن يمر أي اتفاق دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، يمر فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس.

رام الله - دنيا الوطن